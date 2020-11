Meer dan zestig politiemensen gewond bij protesten in Frankrijk

Bij talrijke betogingen tegen een nieuwe wet voor ‘algemene veiligheid’ en tegen politiegeweld zijn in Frankrijk zaterdag meer dan zestig politieagenten gewond geraakt. Ruim tachtig mensen zijn tijdens de protesten en ongeregeldheden gearresteerd. Circa een derde van de slachtoffers onder agenten liep de verwondingen in Parijs op. Op sociale media zijn beelden verspreid van groepen betogers die agenten in elkaar slaan.