Weekend in Roosendaal tot nu toe rustig verlopen

De afgelopen avonden en nachten is het in Roosendaal rustig gebleven. Volgens de politie waren er geen ongeregeldheden meer, op een paar meldingen na.

Voor het weekend was het dagenlang onrustig in het Brabantse Roosendaal. Jongeren gingen de straat op en staken zwaar illegaal vuurwerk af. Ook werden brandjes gesticht. In de stad geldt sinds dinsdag een samenscholingsverbod. Woensdag stelde de burgemeester voor een aantal wijken een noodverordening in. Vijf mensen werden aangehouden.

Dat het nu rustig is gebleven komt volgens de politie doordat ‘in de Roosendaalse samenleving in het algemeen en bij de veroorzakers in het bijzonder een gezamenlijk besef is ontstaan, dat de ongeregeldheden buiten proporties waren. Het illegale vuurwerk en andere brandbare materialen waren zeer gevaarlijk en intimiderend naar de wijkbewoners”.