Kerstliedjes al vroeg in het jaar gewild

Kerstmuziek is dit jaar veel eerder populair dan in voorgaande jaren. Klassiekers als All I Want For Christmas is You en Last Christmas keerden al recordvroeg terug in de hitlijsten. Uit data van Spotify blijkt dat kerstliedjes nu al in hoge aantallen worden gestreamd. Ook bij Sky Radio, aan het einde van het jaar steevast The Christmas Station, is er verhoogde belangstelling voor kerstmuziek.

Sky Radio-baas Uunco Cerfontaine denkt dat mensen vanwege de coronacrisis meer dan ooit uitkijken naar Kerstmis. "Wij zien die trend ook. Zeker met dat rare jaar dat we hebben gehad, hunkert iedereen naar kerst, gezelligheid en een gevoel van sfeer." Bij Sky werd The Christmas Station eind september al vervroegd online en op DAB+ ingezet. "Meteen hadden we 4000 luisteraars per dag, terwijl het nog mooi weer was. Vorige week zaten we al op bijna 20.000 luisteraars. Dat is 30 procent hoger dan in 2019", aldus Cerfontaine.

Radio 10-dj Gerard Ekdom ziet ook de behoefte aan kerstmuziek bij zijn luisteraars. "Omdat we zo’n vervelend jaar hebben gehad is die behoefte eerder dan ooit begonnen. We snakken naar gezelligheid, lampjes, noem maar op. Het is een hang naar nostalgie", zegt de dj. "Het grappige is: vroeger werd je erop afgerekend als je er te vroeg mee begon omdat de sint nog in het land was. Dit jaar niet."