Avondklok ook in San Francisco ingesteld

‘Ik weet niet hoeveel duidelijker ik moet zijn. Dit is de meest gevaarlijke periode die we tijdens de pandemie hebben gezien”, schrijft Breed op Twitter. Ook in de nabijgelegen county San Mateo gaan dezelfde maatregelen van kracht.

In een groot deel van Californië was eerder al een avondklok ingesteld. Inwoners van San Francisco ontsprongen toen nog de dans omdat daar het aantal coronabesmettingen minder hard opliep. In Los Angeles zijn dit weekend nog hardere maatregelen aangekondigd. De op een na grootste stad van het land gaat zeker drie weken grotendeels in lockdown.