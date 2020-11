Rust op Urk wedergekeerd, tien mensen aangehouden

Na opnieuw een turbulente avond op Urk is de rust begin van de nacht wedergekeerd. ‘Het is weer veilig op straat”, meldt burgemeester Cees van den Bos op Twitter. Volgens de burgemeester was de overlast zaterdagavond minder dan vorige week. Wel moest de ME ingrijpen en zijn er tien mensen aangehouden, aldus de politie.