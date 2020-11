Ambassadeursrel tussen Servië en Montenegro

De spanningen tussen beide landen zijn hoog opgelopen nadat Montenegro de Servische ambassadeur, Vladimir Bozovic, zaterdag tot persona non grata verklaarde. Hij zou zich hebben bemoeid met binnenlandse aangelegenheden en daarmee de wet hebben overtreden, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Podgorica.

Enkele uren later reageerde Servië met de uitwijzing van Montenegrijnse ambassadeur, Tarzan Milosevic.

De diplomatieke spanningen komen op een moment dat de Montenegrijnse regering bezig is aan haar laatste dagen. Een nieuw kabinet treedt binnen enkele dagen aan, gevormd door drie oppositiepartijen waarvan er een pro-Servisch en pro-Russisch is. De andere coalitiepartners willen echter een pro-westerse koers blijven varen, gedurende bijna dertig jaar uitgezet door oud-president en oud-premier Milo Djukanovic. Zijn Democratische Partij van Socialisten (DPS) verloor echter de verkiezingen in augustus.

Achtergrond van de spanningen is de verwijdering tussen Servië en Montenegro. Het laatste land is sinds 2006 onafhankelijk van Servië, sloot zich aan bij de NAVO in 2017 en is kandidaat-lid van de Europese Unie. Servië heeft echter geprobeerd zijn invloedsfeer uit te breiden, via de Servisch-Orthodoxe kerk, diplomaten, de media en pogingen om Serviërs zich in Montenegro te laten vestigen. In een volkstelling in 2011 zei 29 procent van de Montegrijnen zichzelf als Serviër te zien.