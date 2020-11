Paus hoopt dat nieuwe kardinalen ‘rechte weg volgen’

Paus Franciscus heeft zaterdag in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad dertien kardinalen ingezworen. De nieuwe kardinalen komen onder meer uit de Verenigde Staten, Italië, Rwanda en Brunei. Met de benoeming van de aartsbisschop van Washington, Wilton Gregory, is voor het eerst een zwarte Amerikaan in het gezelschap van 229 kardinalen opgenomen.