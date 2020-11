‘Landelijk beeld drukte is anders dan in hartje Rotterdam’

Dat winkels op sommige plekken in Nederland eerder dicht moeten omdat het te druk is, is jammer maar wel te begrijpen vanuit het standpunt van een burgemeester, vindt winkeliersorganisatie INRetail. Tegelijk wijkt het beeld landelijk gezien af van de situatie op enkele plekken. ‘Landelijk gezien is het beeld alleszins acceptabel. Je ziet dat het incidenteel te druk is met name op knooppunten in het midden van winkelcentra. Maar landelijk is het niet het beeld zoals je ziet in hartje Rotterdam”, aldus een woordvoerder van de organisatie.