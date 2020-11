Politie ontdekt darkwebwinkel in Tilburg, 44 kilo drugs gevonden

De politie heeft donderdag in een woning aan het Ketelhavenplein in Tilburg een darkwebwinkel gevonden van waaruit allerlei soorten drugs, bestemd voor de hele wereld, werden aangeboden. Er zijn twee mannen, beiden uit Tilburg en 23 jaar, aangehouden. In het pand is 44 kilo harddrugs ontdekt. Het gaat om ruim 30 kilo amfetamine, duizenden xtc-pillen, een kilo crystal meth, honderden andere pillen, LSD, heroïne en cocaïne. De waarde bedraagt ongeveer een half miljoen euro.