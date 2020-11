Eindhoven sluit alle winkels vanwege drukte om 16.00 uur

In Eindhoven moeten alle winkels om 16.00 uur sluiten vanwege te grote drukte in het centrum. Sinds 15.00 uur mogen ondernemers geen nieuwe klanten meer binnenlaten. "Door de drukte kunnen mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarmee komt de volksgezondheid in het gedrang en moeten we de winkels sluiten", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De woordvoerder wil nog niet vooruitlopen op zondag, maar "als de situatie vergelijkbaar is met vandaag, zijn dit soort maatregelen ook morgen nodig", stelt hij. "We roepen al twee dagen op alleen naar stad te gaan, en alleen als dat dringend nodig is. Dus hopelijk draagt dat er aan bij dat mensen zondag nog eens nadenken voor ze naar het centrum komen."

In Rotterdam wordt het ook te druk, meldt de veiligheidsregio. Die roept mensen op niet langer naar het centrum van de stad, Alexandrium en het Zuidplein te komen. Om te voorkomen dat het publiek naar het centrum komt, wordt de toegang beperkt. Eerder had de gemeente al gemeld dat de winkels in het centrum om 17.00 uur geen nieuwe mensen meer mogen binnenlaten en om 18.00 uur de deuren helemaal moeten sluiten.