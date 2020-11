Ruim 400.000 geregistreerde doden in Europa door corona

Europa is volgens AFP de op één na dodelijkste zone van de pandemie in de wereld, met in totaal 400.649 sterfgevallen. In Latijns-Amerika en de Cariben is de situatie met ruim 444.000 doden nog erger.

De voorbije zeven dagen werden ruim 36.000 overlijdens geregistreerd in Europa, de zwaarste weekbalans sinds het begin van de pandemie.

De meeste gemelde Europese sterfgevallen waren tot nu toe in Groot-Brittannië (57.551 doden), Italië (53.677), Frankrijk (51.914), Spanje (44.668) en Rusland (39.068).