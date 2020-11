‘Ethiopische aanval op regiohoofdstad Tigray begonnen’

Het leger heeft aangekondigd de stad in enkele dagen tijd te zullen innemen met een slotoffensief. Tigray is het noordelijke deel van federaal Ethiopië. De Tigrayers vormen circa 6 procent van de bevolking, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Dat was de voornaamste guerrillabeweging die in 1991 de communistische dictatuur ten val bracht. In 2018 verloren ze hun greep en kwam de huidige premier Abiy Ahmed aan de macht.

Hij behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo (bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen inwoners). Sinds 1994 is Ethiopië een land dat tien deelstaten heeft die op etnische basis zijn gevormd wat tot veel spanningen heeft geleid. Abiy Ahmed streeft naar ingrijpende hervormingen en is in conflict geraakt met de TPLF in Tigray.