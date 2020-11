President Iran: ‘huurling’ Israël pleegde aanslag voor VS

De Iraanse president Hassan Rohani stelt dat ‘het huurlingenregime in Israël verantwoordelijk is voor de terroristische moordaanslag’ op de Iraanse nucleaire wetenschapper en militair Mohsen Fakhrizadeh. ‘Huurling Israël’ pleegde de aanslag voor de Verenigde Staten, volgens Rohani. Fakhrizadeh werd vrijdag toen hij door een buitenwijk van Teheran reed, vermoord.

Hij was een belangrijke figuur in onderzoeksinstituten van de Revolutionaire Garde en van het ministerie van Defensie. Volgens Amerikaanse en Israëlische leiders was hij een sleutelfiguur in het nucleaire onderzoek van Iran. Israël en de VS beschuldigen Iran er al heel lang van een kernbom te willen maken. Iran stelt geen kernwapens te willen, maar wel kernenergie. Volgens Rohani heeft de moord geen impact op het wetenschappelijk onderzoek in Iran.

The New York Times berichtte dat enkele Amerikaanse functionarissen hebben bevestigd dat Israël achter de moordaanslag zit. De moord komt twee maanden voor de Democraat Joe Biden president wordt van de VS. Hij heeft gezegd te willen streven naar een oplossing van conflicten met Iran via de diplomatie.

President Trump heeft telkens de confrontatie gezocht onder meer met nieuwe sancties. Hij trok zijn land in 2018 uit een internationaal akkoord waarmee Iran en een reeks mogendheden tot een vergelijk kwamen over de Iraanse nucleaire projecten. Daarmee moest de door het internationaal isolement vastgelopen Iraanse economie weer op gang komen.