Aantal coronabesmettingen Duitsland daalt iets

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland is wat lager dan de voorgaande dagen, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

Het RKI meldt zaterdag 21.695 besmettingen tegen 22.805 nieuwe gevallen een etmaal eerder. Donderdag werden 22.268 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In het afgelopen etmaal overleden 379 mensen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Dat zijn er 47 minder dan een dag eerder, toen 426 doden vielen. Het totale officiële dodental als gevolg van het longvirus in Duitsland staat tot nu toe op 15.965.

