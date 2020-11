Premier Rutte: geen uitzondering publieksgrootte show Van ‘t Hek

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de eindejaarsshow van Youp van ‘t Hek in Carré wat de publieksgrootte betreft. Premier Mark Rutte zei vrijdagavond voor de camera in het programma Beau dat dat niet gaat. ‘Ik zou het dolgraag doen, Youp, maar dat kan ik niet doen.’ Overigens wijst cultuurminister Ingrid van Engelshoven het idee niet gelijk af. ‘Als hij met een serieus voorstel komt, dan gaan we daar serieus naar kijken.’

De cabaretier wil graag dat er bij de opnames van zijn jaarlijkse Oudejaarsconference meer dan dertig man publiek is. Hij vraagt met BNNVARA, NPO, Koninklijk Theater Carré en productiehuis Hekwerk aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die uitzondering te maken. Het zou een ‘speciaal nationaal evenement’ zijn. Van ‘t Hek vreest dat de voorstelling op televisie niet werkt als er maar dertig mensen in de zaal zitten.

De premier ‘zou het heel leuk vinden’ als het wel zou doorgaan. Rutte vindt zijn shows ‘natuurlijk geweldig”. ‘Ik ben opgegroeid met Wim Kan, dat is echt negentiende eeuws”, zei Rutte lachend. ‘Youp hoort natuurlijk in die traditie.’

Coronaminister Hugo de Jonge snapt dat de cabaretier baalt van de coronamaatregelen. ‘Ik kan me voorstellen dat mensen denken: waarom kan ik niet gewoon doen wat ik heel graag wil? Dat geldt voor ondernemers en dat geldt voor theatermakers. Ik begrijp dat allemaal hartstikke goed.’ Volgens hem is een uitzondering echter ook uitgesloten en wordt ‘stap voor stap’ gekeken naar de mogelijkheden rond de feestdagen.

BNNVARA liet vrijdag eerder op de dag weten ‘gezamenlijk om deze uitzondering te vragen omdat we van mening zijn dat de Oudejaarsconference een speciaal nationaal evenement is. Een uitzonderlijke, eenmalige jaarafsluiting, die echt hoort bij Nederland”, aldus een woordvoerder. ‘De politiek wil graag dat iedereen op Oudejaarsavond binnen blijft, laten we dan zorgen dat er voor de mensen thuis een goed alternatief is om ook echt binnen te blijven. Deze unieke voorstelling willen we in een zo optimaal mogelijke sfeer en dynamiek op tv kunnen brengen, uiteraard binnen de grenzen van wat kan vanuit het Covid-19 protocol.’

De gemeente Amsterdam wil niet reageren op het verzoek totdat het officieel is ontvangen.