Aanhoudingen in Roosendaal tijdens preventieve fouilleeracties

De politie heeft vrijdagavond in Roosendaal meerdere mensen aangehouden tijdens preventieve fouilleeracties in de wijken Kalsdonk en Langdonk. In de Brabantse plaats is het al enkele dagen onrustig. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden al vijf mensen aangehouden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal een samenscholingsverbod.