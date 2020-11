Regering VS in beroep tegen verbod maatregelen postdienst

De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen een rechterlijke uitspraak die de regering en het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) verbood hervormingen bij de postdienst uit te voeren.

Een federale rechter verplichtte USPS in september alle verkiezingspost met voorrang te verwerken. ‘USPS moet agressieve stappen ondernemen om alle verkiezingsbiljetten die via de post zijn verstuurd met hoge prioriteit te bezorgen en zo nodig personeel overuren te laten maken”, zei de rechter toen.

President Donald Trump zaaide tijdens de campagne en na de verkiezingen nog steeds twijfel over het stemmen per post. Volgens hem werkt dat verkiezingsfraude in de hand, maar daarvoor ontbreekt elk bewijs.

Over het postbedrijf was in de maanden voor de verkiezingen veel te doen. De regering-Trump benoemde in mei een nieuwe topman. Deze Louis DeJoy, een donateur van Trumps Republikeinen, wordt er door met name Democraten van beticht de geroemde United States Postal Service minder efficiënt te maken. Ook rechters hebben dat gezegd.