VN manen tot kalmte na moord op Iraans meesterbrein atoombom

De voorman van de Verenigde Naties (VN) maant tot kalmte na de moordaanslag op het vermeende meesterbrein van het geheime Iraanse atoombomprogramma. Secretaris-generaal Guterres roept iedereen op terughoudend te zijn. Alle acties die tot een stijging van de spanning in de regio kunnen leiden, moeten worden vermeden, aldus zijn woordvoerder.

Guterres komt met de oproep na de aankondiging van Iran de moord op de topwetenschapper te wreken. Een belangrijk adviseur van het streng islamitische regime in de hoofdstad Teheran zei al dat aartsvijand Israël, dat volgens hem achter de aanslag zou zitten, een oorlog wil ontketenen. De moord zou de zegen hebben van de Amerikaanse president Trump.

De wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh kwam om het leven nadat de auto waarin hij zat in een hinderlaag onder vuur werd genomen in een voorstad van Teheran. De 63-jarige atoomgeleerde bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Hij gold in het Westen als de leidende figuur van de Iraanse pogingen een atoombom te maken.