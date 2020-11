Koopjesgekte in winkelstraat VS valt wat tegen

De koopjesgekte in de winkelstraat tijdens Black Friday in de Verenigde Staten valt ietwat tegen. Marktkenners spreken gekscherend van Blasé Friday, omdat de verwachte drukte uitblijft. Koopjesjagers ruilen door de coronapandemie de winkelstraat nog vaker in voor online shoppen. Onder meer in New York staan geen grote rijen voor de winkels, zoals normaal wel het geval is.