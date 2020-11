Langer subsidie voor medisch specialisten die in loondienst gaan

Vrij gevestigde medische specialisten kunnen nog tot en met volgend jaar een ton subsidie krijgen als ze bij hun zorginstelling overstappen in loondienst. Tussen 2015 en 2019 bestond deze regeling al en die wordt voortgezet, schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Daarvoor is 8 miljoen euro uitgetrokken, zodat tachtig specialisten er gebruik van kunnen maken. Het aandeel specialisten in loondienst stijgt al jaren licht, schrijft ze