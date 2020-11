Wall Street sluit Black Friday licht positief

De aandelenbeurzen in New York zijn de verkorte sessie op Black Friday met kleine winsten gesloten. Het optimisme over het economische herstel volgend jaar kreeg de overhand, ondanks de slepende problemen door het almaar toenemend aantal coronabesmettingen. De handel in New York was dun omdat veel beleggers ook de dag na Thanksgiving Day, toen de beurzen dicht bleven, een vrije dag nemen.