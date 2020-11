Nieuw toeslagenmemo brengt fiscus verder in verlegenheid

Ambtenaren van de Belastingdienst stelden in 2016 voor om mensen die 3000 euro of meer aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen, zonder verder onderzoek het etiket ‘opzet/grove schuld’ op te plakken. Zij verloren het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente.

Dat blijkt uit een memo dat deze week is opgedoken en dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het plan moest de fiscus helpen een grote achterstand in aanvragen voor een betalingsregeling weg te werken. Onduidelijk is of het ook tot uitvoering is gebracht.

‘We kunnen nog niet precies achterhalen wat er gebeurd is”, zegt Van Huffelen. Of op het interne memo ook daadwerkelijk beleid is gebaseerd, wordt nu verder onderzocht. Ook de gevolgen voor de ouders moeten nog in kaart worden gebracht. ‘Ik vind het een heel nare boodschap”, aldus de staatssecretaris.

Van Huffelen meldt verder dat de Kamer eerder ten onrechte is verteld dat tot 2017 mensen met een toeslagenschuld tot 1500 euro altijd een betalingsregeling konden krijgen. ‘Uit een kleine steekproef komt naar voren dat deze werkwijze in de praktijk niet altijd gevolgd lijkt te zijn.’