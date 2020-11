Beurzen Europa sluiten op winst, Londen blijft achter

De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers leken het rustig aan te doen na de sterke opmars in de afgelopen weken. In Amsterdam was Air France-KLM een opvallende winnaar.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,7 procent hoger op 611,67 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 914,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,6 procent noteren, Londen bleef wat achter met een winst van 0,1 procent. De stemming hier werd gedrukt door de scherpere coronamaatregelen. Ook de naderende deadline rond de brexit en het uitblijven van een akkoord drukte het sentiment.

Air France-KLM won bijna 5 procent en was daarmee veruit de sterkste stijger in de MidKap. Het luchtvaartconcern profiteerde de laatste tijd stevig van de vaccinhoop en daarmee mogelijk het begin van het einde van de coronacrisis. Volgens de Franse krant Les Echos laait de strijd om verdere integratie van KLM in Air France-KLM weer op. Vooralsnog geniet KLM een grote mate van zelfstandigheid binnen het bedrijf, maar daar zou de top van Air France-KLM deels vanaf willen.

AkzoNobel

De AEX-index werd aangevoerd door verfconcern AkzoNobel dat krap 4 procent won. Verder stonden betaalbedrijf Adyen, chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier ASMI bij de sterkste winnaars.

Randstad (plus 2,3 procent) profiteerde van een positief rapport van Morgan Stanley. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat het herstel voor Europese uitzenders in 2021 door zal zetten en blijven positief gestemd over de sector. In Zwitserland won branchegenoot Adecco 0,2 procent.

BAM

in de MidKap sloot bouwer BAM vlak. De bouwer en concurrent Heijmans (min 0,9 procent) voegen eind dit jaar hun asfaltcentrales samen in een gezamenlijk bedrijf, dat AsfaltNU gaat heten.

In Madrid stond de bankensector in de schijnwerpers. De fusiegesprekken tussen de grote Spaanse banken Banco Sabadell (min 13 procent) en BBVA (plus 4,7 procent) zijn mislukt.

SSAB

In Stockholm zakte SSAB 1,6 procent. Volgens de Indiase zakenkrant Business Today wil het Zweedse staalconcern 7 miljard dollar betalen voor Tata Steel IJmuiden.

De euro stond op 1,1954 dollar, tegenover 1,1907 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel 1,2 procent minder op 45,02 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 47,97 dollar per vat.