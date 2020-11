Ex-verloofde bezig met juridische stappen tegen Johnny de Mol

De ex-verloofde van presentator Johnny de Mol, Shima Kaes, zegt in drie landen juridische stappen te ondernemen tegen De Mol. Dat heeft haar juridisch adviseur Karim Aachboun bevestigd. Over de inhoud van deze stappen kan hij nog niets zeggen. "We willen dit graag zorgvuldig voorbereiden."

De adviseur kan niet zeggen op welke termijn hij duidelijkheid kan geven. Het gaat om juridische stappen in Nederland, Spanje en Mexico omdat het om "ernstige misdragingen" gaat die in deze landen zouden hebben plaatsgevonden.

Johnny de Mol en zijn vader John de Mol deden eerder aangifte van poging tot afdreiging omdat Kaes in een boek over de familie De Mol van journalist Mark Koster zou hebben gesteld dat Johnny haar zou hebben mishandeld. De adviseur van Kaes ontkent dat zijn cliënt aan het boek heeft meegewerkt. "Mijn cliënte wordt onterecht aangevallen en meent daarop te moeten reageren", stelt hij. Hij beklemtoont dat zijn cliënte zegt zich in de media nooit over de familie De Mol te hebben uitgelaten.

Kort geding

Kaes start daarnaast in Nederland een kort geding tegen schrijver Mark Koster. Volgens de juridisch adviseur van Kaes zou de journalist in een publicatie of in een tweede druk van het boek, dat eerder deze week verscheen, belastende privéfoto’s willen publiceren van zijn cliënt.

Een woordvoerder van John de Mol laat vrijdagmiddag weten niet op de juridische stappen te willen reageren.