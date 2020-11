Nieuwe eenheid Defensie die data verzamelde tijdelijk stilgezet

Een nieuwe eenheid van de Landmacht die de afgelopen maanden op grote schaal data verzamelde over de Nederlandse samenleving tijdens de coronacrisis, moet daar tijdelijk mee stoppen. Dat laat defensieminister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer weten. Daar werd eerder kritisch gereageerd op het werk van de eenheid.

Het gaat om het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) dat in maart aan de slag ging. NRC Handelsblad bracht het nieuws twee weken geleden naar buiten. Volgens de krant keek de eenheid ook naar gedrag van groepen als Viruswaanzin. De Tweede Kamer eiste daarna opheldering van Bijleveld.

Defensie kondigde daarop aan dat de werkwijze van het LIMC onder de loep zou worden genomen door de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie. Deze interne toezichthouder gaat kijken of de eenheid zich aan de privacyregels heeft gehouden. Dat onderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn.

Toekomstvisie

"In afwachting van de uitkomsten hiervan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten", schrijft Bijleveld vrijdag. Defensie liet in reactie op de publicatie van NRC weten dat de eenheid geen regels heeft overtreden.

Volgens Defensie wordt informatie cruciaal op het slagveld. Er moet snel data kunnen worden verzameld en verwerkt. Het leger moet een technologisch hoogwaardige organisatie worden, staat in de toekomstvisie die Bijleveld vorige maand het licht liet zien. "Informatiegestuurd optreden is de basis van de toekomstige defensieorganisatie", staat in de visie.

Defensie mag niet zoals bijvoorbeeld de politie, onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens uit open bronnen verzamelen. "Het gebruik van open bronnen voor de taakuitoefening waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt, is overigens wel toegestaan", aldus de minister. Civiele autoriteiten hebben volgens haar de afgelopen maanden geen beroep gedaan op het LIMC.