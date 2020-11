Loekasjenko onder nieuwe grondwet geen president meer

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko stapt op als er een nieuwe grondwet van kracht wordt waar nu aan wordt gewerkt, aldus het staatspersbureau Belta. Loekasjenko regeert het Oost-Europese land al 26 jaar met harde hand. De laatste keer dat hij met een overweldigende meerderheid van stemmen werd herkozen was in augustus.

Dat leidde tot massale protesten en stakingen omdat hij verkiezingsfraude zou hebben gepleegd. Loekasjenko slaat de voortdurende protesten neer en oppositieleider Svetlana Tichonovskaja is naar het buurland Litouwen gevlucht.

Het Kremlin steunt Loekasjenko vooralsnog, maar lijkt niet in zijn nopjes met deze buurman. Donderdag was de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in Minsk en die zei dat hij graag zou zien dat Wit-Rusland zijn politieke systeem moderniseert. ‘Wij hebben er natuurlijk belang bij dat de toestand (in Wit-Rusland) rustig en stabiel is en denken dat het begin van grondwetswijzigingen daar aan kan bijdragen”, aldus Lavrov.

Loekasjenko heeft zelf ook al erkend dat het stelsel autoritaire trekjes heeft en dat in een nieuw stelsel mogelijk alles minder om de president moet draaien.