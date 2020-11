DSM gaat samenwerken met biobrandstofproducent Neste

Speciaalchemieconcern DSM gaat samenwerken met het Finse bedrijf Neste, de grootste biobrandstofproducent ter wereld. DSM wil een groot deel van de fossiele grondstoffen die het nu gebruikt, vervangen door grondstoffen die Neste wint uit gerecycled afval of plantaardige bronnen.

Volgens DSM wordt het zo mogelijk om de milieuvervuiling te verminderen bij het maken van materialen voor onder meer de auto-industrie, elektronica en verpakkingen. Ook draagt het bedrijf op deze manier bij aan de zogeheten circulaire economie. In dit geval houdt dat in dat reststoffen opnieuw worden opgenomen in het productiesysteem.

De samenwerking past in de trend van bedrijven die zoeken naar alternatieve, meer duurzame grondstoffen bij het maken van producten en het werken aan een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd. Brussel presenteerde daar afgelopen voorjaar een actieplan voor. In het ideale geval bestaat er dan geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Klimaatneutraal

Het plan moet de EU helpen in 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals de leiders in december in hun Green Deal hebben afgesproken. De Europese Commissie wil eisen aan fabrikanten stellen, bijvoorbeeld dat batterijen van mobiele telefoons duurzaam zijn geproduceerd en gemakkelijker vervangbaar zijn. Er komen waarschijnlijk ook regels voor afvalverwerking en hergebruik van grondstoffen.

DSM kan de alternatieve grondstoffen van Neste zonder al te veel aanpassingen gebruiken in het bestaande productieproces, zo meldt het bedrijf. Op de korte termijn wil DSM al een paar duizend ton aan fossiele grondstoffen vervangen. Neste is de grootste biobrandstofproducent ter wereld en heeft in Rotterdam de grootste biodieselfabriek van Europa.