Kabinet trekt opnieuw geld uit voor veiligere overwegen

Overwegen blijven een zwakke schakel in het spoornetwerk. Het kabinet trekt opnieuw geld uit om te zorgen voor veiligere spoorwegovergangen. Vorig jaar vonden daar 14 ongevallen plaats met 9 doden, 3 zwaargewonden en 13 lichtgewonden als gevolg. Dat zijn er wel minder dan in 2018.

In 2019 zijn 42 overwegen opgeheven en er zijn geen nieuwe aangelegd, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Nederland telt nu 2427 overwegen, waarvan er 724 onbewaakt zijn. ProRail is bezig om het aantal (onbewaakte) overwegen terug te brengen in een poging het aantal ongevallen te verminderen. Het kabinet reserveert nu 37 miljoen euro om in de komende drie jaar 180 gevaarlijke overwegen aan te pakken. In juni trok het kabinet al 25 miljoen euro extra uit voor verbetering van de veiligheid op overwegen.

In augustus bereikte de spoorbeheerder met NS, boeren en de gemeente Midden-Drenthe een akkoord over het opheffen van twee onbewaakte spoorwegovergangen na aanrijdingen met landbouwvoertuigen met fatale afloop.

‘Het Nederlandse spoor is een van de veiligste in Europa, maar er is nog ruimte voor verbetering”, aldus de inspectie, die valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.