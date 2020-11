Commerciële teststraten weten soms niet genoeg van hygiëne

Volgens de inspectie was er soms niet genoeg aandacht voor mogelijke ‘kruisbesmetting’, waarbij de geteste persoon het virus overdraagt aan de tester of andersom. Bovendien worden de zogenoemde antigeensneltesten vaak buiten afgenomen. Het testmateriaal moet daarvoor minstens 15 graden warm zijn, maar in de winter is dit lastig.

De inspectie heeft inmiddels contact gehad met ruim honderd van de ongeveer tweehonderd commerciële testers. Na de steekproeven gaat er strenger en gerichter gecontroleerd worden, kondigt de inspectie aan.