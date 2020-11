Kaag heeft deel hulp aan Ethiopië stopgezet

Kaag sprak donderdag met de Ethiopische minister van Financiën over de ‘militaire situatie en over het risico op schending van mensenrechten”, zei ze vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. ‘Niemand heeft toegang tot de getroffen bevolking, dat is een groot punt van zorg.’ Volgens Kaag is Ethiopië ‘ontzettend belangrijk’ voor de stabiliteit in de regio.

Nederland steunt diverse hulpprogramma’s in Tigray. Het gaat om 2,8 miljoen euro. De hulp aan de rest van Ethiopië gaat wel door. Nederland is een van de grootste donoren van het land in de Hoorn van Afrika. Het gaat om 120 miljoen euro per jaar. Ook zijn veel Nederlandse bedrijven actief in het land.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed kreeg vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede. De vraag of ze teleurgesteld is in Ahmed ontweek Kaag, maar ze zei wel dat ‘de last van de Nobelprijs op zijn schouders rust en daarmee ook de politieke verwachtingen”.