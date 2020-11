Verdachte in spotprentzaak Emmauscollege eist einde vervolging

De 18-jarige vrouw die op 6 november werd aangehouden in de zaak rond de spotprent op het Rotterdamse Emmauscollege, eist dat het Openbaar Ministerie haar strafvervolging onmiddellijk staakt. Justitie verdenkt haar van opruiing. Maar volgens haar advocaat Willem Jebbink is die verdenking onterecht en door het OM niet onderbouwd. Van opruiing is geen sprake, stelt hij.

De vrouw zette een bericht op sociale media over de prent van tekenaar Joep Bertrams, die door een docent in een klaslokaal was opgehangen. Na bedreigingen zag de betrokken docent zich genoodzaakt onder te duiken. Behalve de cliënte van Jebbink arresteerde de politie nog een 17-jarige jongen en een 18-jarige man in verband met de zaak. Het drietal kwam na korte tijd weer op vrije voeten.

De vrouw, een ex-leerlinge van het Emmauscollege, beklaagt zich in het gewraakte bericht over de prent waaruit volgens haar een gebrek aan respect spreekt. De spotprent is gemaakt door cartoonist Joep Bertrams na de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Een aantal leerlingen van de school zag er de profeet Mohammed in en eiste dat de tekening zou worden verwijderd, omdat het ‘godslastering’ zou zijn.

Niet schuldig

In een uitvoerige brief aan de officier van justitie zet advocaat Jebbink uiteen dat zijn cliënte zich niet schuldig heeft gemaakt aan opruiing. ‘Dan moet er sprake zijn van het aanzetten tot enig strafbaar feit of tot geweld”, aldus de raadsman. ‘Maar daarvan is in dit geval geen sprake. Opmerkelijk is dat de politie niet duidelijk maakt waarom de verdenking gerechtvaardigd is. Dat anderen kennelijk in de door cliënte geplaatste uiting aanleiding hebben gezien tot het doen van bedreigingen, kan haar niet worden aangerekend. Haar uiting is qua toon niet virulent of ophitsend, maar juist beheerst, beschouwend en lijdzaam.’

Volgens Jebbink wordt de vrouw ‘als iedere Nederlander beschermd door de vrijheid van meningsuiting”. Hij wijst erop dat de arrestatie grote gevolgen voor haar heeft gehad. ‘De zaak heeft in de media en in de politiek veel en zeer negatieve aandacht gekregen. Dat straalt nu allemaal op mijn cliënte af. Ik acht dat in het licht van de lichtzinnig aangenomen verdenking zeer kwalijk.’