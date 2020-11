‘Zweeds SSAB biedt 7 miljard dollar voor Tata Steel IJmuiden’

Het Zweedse staalconcern SSAB wil 7 miljard dollar betalen voor Tata Steel IJmuiden, meldt de Indiase zakenkrant Business Today. De deal zou volgens ingewijden in januari al rond moeten komen.

SSAB vindt de overname ‘strategisch passend”, aldus een anonieme bankier tegen Business Today. De fabriek in IJmuiden wordt na boekenonderzoek gewaardeerd op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard dollar, zo weet hij.

Half november werd bekend dat het Indiase Tata Steel onderhandelt met SSAB over de verkoop van het Nederlandse onderdeel aan de Zweden. De Britse tak van het staalbedrijf, dat al jaren verliesgevend is, is geen onderdeel van de transactie. Bij Tata Steel IJmuiden werken ongeveer 9000 mensen. Het bedrijf deed twee keer een beroep op coronasteun van de overheid.

Tata Steel Nederland laat weten niets te willen bevestigen en niet in te willen gaan op speculaties. ‘We zitten in een proces, dat moeten we afwachten”, aldus een woordvoerder.