Barnier naar Londen voor nieuw brexitoverleg

De onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden dit weekend in Londen hervat. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn teamleden reizen vrijdagavond naar de Britse hoofdstad, twittert de Fransman. ‘Dezelfde aanzienlijke geschillen houden aan.’

Barnier en zijn naaste brexitmedewerkers zijn uit de quarantaine waar ze volgens de Belgische regels in moesten nadat een van de teamleden vorige week het coronavirus onder de leden bleek te hebben. Daarna werden de onderhandelingen via video verder gedaan. Er is nog maar weinig tijd en onderhandelingen in persoon worden onontbeerlijk geacht om te kunnen slagen. In Londen treft Barnier zijn Britse evenknie David Frost en zijn team.

De drie hoofdthema’s waarover nog geen overeenstemming is bereikt zijn visserij, concurrentieregels en het toezicht op de afspraken.