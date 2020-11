Opnieuw record aantal coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn donderdag 119 mensen met een coronabesmetting geregistreerd. Dat is opnieuw een recordaantal. Woensdag waren het er 105 en dat was toen het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. Er zijn nu in totaal 965 mensen besmet op het eiland. Twaalf patiënten liggen in het ziekenhuis, waarvan zes op de intensive care.