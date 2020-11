Oud-premier Curaçao komt weer op vrije voeten

Schotte werd in 2018 in hoger beroep tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij zit sinds december 2018 in de SDKK-gevangenis op Curaçao.

Schotte is veroordeeld voor witwassen en ambtelijke corruptie. Naast de celstraf van drie jaar mocht Schotte zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Voor hij in de gevangenis ging was hij parlementariër.