‘Brexitbesprekingen worden dit weekend hervat in Londen’

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk zitten zaterdag weer in dezelfde ruimte in Londen voor brexitbesprekingen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Vorige week werden de onderhandelingen stilgelegd doordat iemand uit het team van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier het coronavirus had opgelopen. Vervolgens werden de besprekingen dagenlang per videoverbinding voortgezet omdat sleutelfiguren in quarantaine moesten.