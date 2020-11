KHN: fors deel van horeca staat op omvallen, steun nu nodig

Een fors deel van de horecabedrijven staat op omvallen en er is per direct aanvullende financiële steun en toekomstperspectief nodig. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ‘Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot, ondernemers zijn radeloos”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.