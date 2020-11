CIDI wil onderzoek naar antisemitisme binnen FVD en van Baudet

Woensdag schreef FVD-senator Nicki Pouw-Verweij in een brandbrief dat oprichter van de partij Thierry Baudet antisemitische en racistische uitspraken deed. Daarnaast zou hij complottheorieën over het coronavirus aanhangen.

‘Deze haatdragende uitingen moeten zeer ernstig genomen worden, niet in de laatste plaats door FVD zelf”, aldus CIDI in een verklaring. ‘Het is het zoveelste verontrustende bericht over discriminatie en haatspraak in FVD en haar jongerentak, JFVD. De afgelopen maanden heeft FVD herhaaldelijk waarschuwingen van CIDI naast zich neergelegd. Tijdens onze Keppel Op-demonstratie tegen antisemitisme vorig jaar, waaraan bijna alle Nederlandse politieke partijen deelnamen, sprak de heer Baudet zich uit tegen antisemitisme. Nu wordt echter pijnlijk duidelijk wat hij echt van antisemitisme vindt.’