Bedrijven schenden privacywet met registratie lichaamstemperatuur

Iemands lichaamstemperatuur geldt als persoonsgegeven ‘als deze temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon”, legt de autoriteit uit. Bij beide bedrijven die in overtreding waren was dat het geval.

Een ander probleem is dat temperatuurmetingen alleen zijn toegestaan als mensen daar vrijwillig aan meewerken. Op het werk is weigeren echter vaak lastig. ‘Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven. Maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen om toestemming te geven aan hun werkgever”, zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. Een van de bedrijven vraagt direct voordat de meting wordt verricht toestemming, maar dat is niet voldoende. Mensen moeten ook echt ‘nee’ kunnen zeggen, maar bij het bedrijf in kwestie mochten medewerkers in dat geval niet naar binnen. Dat gaat de AP te ver.

De privacywaakhond van de overheid heeft beide bedrijven ‘aangespoord zaken te verbeteren”. Ze kunnen later een nieuwe controle tegemoetzien. Om welke bedrijven het gaat, maakt de autoriteit niet bekend. Wel wil de AP kwijt dat een ervan een multinational is. Volgens een woordvoerster van de autoriteit zou bekendmaking van de bedrijfsnamen neerkomen op een sanctie. ‘En dat is niet de bedoeling.’ Doel is dat bedrijven zich aan de regels houden, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).