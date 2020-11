Europees Parlement: laat ook 16-jarige en vanuit huis stemmen

Sinds het coronavirus in Europa de kop opstak, denken EU-landen na over manieren om te voorkomen dat kiezers elkaar op het stembureau aansteken. Sommige lidstaten geven kiezers ruimer gelegenheid om van afstand te stemmen, maar andere zijn huiverig. Als bijvoorbeeld een epidemie dat nodig maakt, moeten kiezers per post, bij volmacht of op andere (nieuwe) manieren kunnen stemmen, stelt het EP.

De EU-landen moeten verder nadenken over stemrecht voor jongeren van 16 en 17, zoals in een enkel land al de regel is, vindt het Europees Parlement. Zo zouden ze ervoor kunnen zorgen dat ook jonge Europeanen van zich kunnen laten horen. Bij de laatste verkiezingen brachten al veel meer jongeren hun stem uit, en zij stemmen volgens het parlement vaker pro-Europees. Nederland voelt tot dusver weinig voor het verlagen van de stemleeftijd.

Te weinig vrouwen

Het Europees Parlement telt nog te weinig vrouwen en etnische minderheden, vindt het zelf. Politieke partijen zouden bij de volgende verkiezingen in 2024 daarom op hun kandidatenlijsten vrouwen en mannen bijvoorbeeld moeten afwisselen. En het EP zou graag zien dat bijvoorbeeld Nederlanders ook op Duitse kandidaten kunnen stemmen en omgekeerd.

Het EP geeft de voorstellen mee als huiswerk voor de lidstaten, die er nu eenmaal over gaan. Maar ook een komende conferentie over de toekomst van de Europese Unie zou zich erover moeten buigen, vindt het parlement.

Het komt maar niet van die Conferentie over de Toekomst van Europa omdat er onenigheid is over wie die zou moeten voorzitten. Duitsland en Frankrijk zijn nu overeengekomen dat ze daarvoor de Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt willen vragen, meldt onder meer de Belgische krant De Standaard.