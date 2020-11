‘Weinig animo voor wintersport in kerstvakantie’

Italië en Frankrijk houden de skigebieden de komende tijd dicht vanwege het coranavirus. Oostenrijk wil na de lockdown tot 6 december de wintersport juist weer op gang brengen. Ook Zwitserland is niet van plan de pistes dicht te gooien rond kerst.

TUI ziet dat mensen afwachtend zijn wat betreft de reisadviezen. ‘Gaan die naar geel, dan verwachten we wel een grote lastminutevraag”, zegt de zegsvrouw. ‘We zien aan de zoekvraag op onze website dat mensen wel uitkijken naar een wintersportvakantie. De wens is er zeker, maar er wordt nauwelijks geboekt voor de kerstvakantie.’ TUI en Sunweb bieden geen vakanties aan naar landen met een oranje reisadvies, zoals Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië op dit moment.

Hoop

Bij Sunweb hebben ongeveer 15.000 tot 20.000 wintersporters al een vakantie geboekt voor de periode tot en met de kerstvakantie. ‘Vergeleken met de voorgaande jaren is dat ongeveer een derde. Per dag ontvangen we ongeveer 10 procent van de boekingen die we normaal ontvangen”, aldus een woordvoerster. Oostenrijk, dat nog niet heeft aangekondigd de pistes met kerst te sluiten, is de belangrijkste skibestemming voor Sunweb. ‘We hebben dus nog steeds goede hoop, want ongeveer 60 procent van de gezinnen reist daarheen.’

Premier Mark Rutte riep onlangs op om zeker tot half januari niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Sunweb stelt dat het begrip om niet te reizen bij de echte wintersporters minder groot is. ‘Sporten in de buitenlucht is gezond, men reist met eigen vervoer en verblijft in een appartement. Dus vragen de wintersportliefhebbers zich steeds meer af wat er beter en gezonder is dan op wintersportvakantie gaan.’

Uit een opiniepeiling die bureau Markteffect vorige week hield, blijkt dat driekwart van de Nederlanders het onverantwoord vindt als mensen deze winter op vakantie gaan naar het buitenland. De helft meent dat meer maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.