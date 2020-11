Sobere Thanksgiving met kleinere kalkoenen door coronavirus

De Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York, een jaarlijkse optocht met gigantische ballonnen, is aanzienlijk kleiner. De route is korter en toeschouwers zijn niet welkom. De Amerikaanse zender NBC zendt de optocht uit zodat alle Amerikanen deze ‘veilig vanuit huis’ kunnen volgen.

De autoriteiten hebben de Amerikanen voor het eerst opgeroepen om niet te reizen, al werd die oproep niet door iedereen opgevolgd. Zeker 5 miljoen mensen hebben tussen vrijdag en dinsdag met het vliegtuig gereisd.

Kleinere gezelschappen

Volgens de Ohio State University is bijna 40 procent van de Amerikanen van plan om een ‘risicovolle bijeenkomst’, met meer dan tien personen of met andere huishoudens, bij te wonen. Experts waarschuwen dat Thanksgiving het dodental aanzienlijk zou kunnen verhogen.

Veel andere Amerikanen hebben besloten hun Thanksgiving-bijeenkomsten klein te houden. Ongeveer 70 procent wil Thanksgiving vieren met minder dan zes personen. Vanwege die kleinere gezelschappen is er een grotere vraag naar kleinere kalkoenen, het traditionele gerecht op de feestdag. Kalkoenproducenten hebben echter niet genoeg kleine kalkoenen. ‘Net als voor de rest van het land is het een uitdagend jaar voor de kalkoenproducenten,’ aldus de National Turkey Federation.

Het is een traditie om een maaltijd aan te bieden aan hulpbehoevenden. Voedselbanken en daklozencentra hebben de afgelopen tijd het aantal hulpbehoevenden zien toenemen, doordat de coronapandemie heeft geleid tot werkloosheid en armoede. ‘Na weken en maanden met de coronapandemie en problemen als werkloosheid, is het prettig om een gevoel van verbondenheid te voelen”, zei een vrouw die een maaltijd aangeboden kreeg.