‘Beleidsmakers ECB willen extra steunmaatregelen tegen crisis’

Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) vinden dat er meer steunmaatregelen moeten komen voor de economie van de eurozone, bij de vergadering in december. Dat valt op te maken uit de notulen van de rentevergadering van eind oktober, toen de centrale bank nog een pas op de plaats maakte. Volgens de ECB is er ‘brede overeenstemming’ over nieuwe stappen.