Miljoenentwist tussen Ogilvie en RTL nog niet voorbij

Het hoger beroep over de miljoenenvete tussen medium Derek Ogilvie en RTL Nederland is nog niet toe aan een uitspraak. Ogilvie overweegt na een vierde getuigenverhoor op donderdag nog een vijfde.

Ogilvie (55) en RTL liggen met elkaar overhoop over de opbrengst van hun theatershows tussen 2008 en 2016. Ogilvie zegt nog recht te hebben op 3,8 miljoen euro. Volgens hem had hij een deel moeten krijgen van de bruto-opbrengst. Dit stond in zijn contract, zegt hij. RTL heeft hem altijd uitbetaald op basis van de netto-opbrengst, dus na aftrek van de kosten. De rechtbank wees in 2018 ruim een ton toe aan Ogilvie, die in beroep ging.

Het gerechtshof in Leeuwarden concludeerde in maart dat het erop lijkt dat RTL juist heeft gehandeld. Ogilvie mocht nog wel getuigen laten verklaren. Op 12 oktober zijn er drie in het hof geweest. De vierde, een fiscaal adviseur van RTL destijds, verscheen donderdag. Hij verklaarde het contract te hebben gezien, maar dat de passage over de uitbetaling voor hem niet relevant was. Het ging hem er alleen om dat de overeenkomst duidelijk maakte dat Ogilvie niet in dienst was bij RTL, vanwege belastingvoordelen.

De mogelijke vijfde getuige was volgens Ogilvie in 2016 aanwezig bij een gesprek tussen kopstukken van RTL. Daarbij zou zijn gesproken over het onjuist uitbetalen van Ogilvie. Ogilvie heeft een dag de tijd om de getuige op te roepen. Het hof heeft alvast 7 december gereserveerd. De advocaat van RTL reageerde geïrriteerd. "RTL wil graag dat dit proces een keer eindigt."