Man die tegen hek Merkel reed vrijgelaten

De man die woensdag met een auto tegen het hek reed van het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, is door de politie na verhoor vrijgelaten. Duitse media meldden dat justitie in Duitsland geen reden ziet om de man vast te houden of onder te brengen in een psychiatrische instelling.

De 54-jarige Duitser reed tegen een hek van het Bundeskanzleramt aan de Platz der Republik nabij het Duitse parlement. Zijn motief is nog niet duidelijk. Een bureau voor staatsveiligheid doet het onderzoek, wat wijst op een mogelijk politieke beweegreden.

De auto was beschilderd met slogans. Op foto’s op internet is te zien dat aan een kant ‘Stop de globaliseringspolitiek’ stond. Op het andere portier was de tekst ‘Jullie verdomde kinderen en oude mensen moordenaars’ te lezen.

In 2014 reed de man in dezelfde auto ook al tegen het hek. Toen stond er een tekst over de klimaatverandering op de auto en een liefdesverklaring aan een vrouw.