Advocaat wil het opnemen tegen Baudet en FVD-lijsttrekker worden

Advocaat Michael Ruperti wil het tegen Thierry Baudet opnemen in een eventuele lijsttrekkersverkiezing voor Forum voor Democratie. Het is nog niet bekend of die verkiezing er daadwerkelijk komt, maar mocht het zover komen dan wil Ruperti "dat de leden iets te kiezen hebben", schrijft hij in een open brief op LinkedIn.

De advocaat, die gespecialiseerd is in militair recht, was eerder lid maar vertrok "na al het boreale gepraat over een uil". Nu is hij weer terug om het tegen Baudet op te nemen. Die is volgens hem degene die een coup pleegt binnen de partij. "Je schrijft zelfstandig een leiderschapsverkiezing uit, eigent jezelf alle ICT toe en zegt vervolgens dat leden via de mail op jou als enige kandidaat kunnen stemmen. Jouw FVD is dus een Forum voor Dictatuur."

Ruperti wil "realistische keuzes maken" zonder iemand uit te sluiten op basis van afkomst of religie, en het "wel zeggen zoals het is". Verder wil hij verbinden in plaats van polariseren, is hij "tegen de kartelpolitiek", wil hij "minder EU", radicalisme "keihard aanpakken" en "hard(er) werken juist belonen". Hij verwacht dat Baudet de meeste stemmen krijgt. "Maar in een democratische rechtstaat ben jij de grote verliezer."

Brandbrief

Baudet zei woensdag verkiezingen te willen uitschrijven, zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte was. Hij had dinsdag al "de voorzittershamer neergelegd", benadrukte plaatsvervangend voorzitter Lennart van der Linden. Die was "verrast" door Baudets statement. "Hij heeft ons geappt en het toen online gezet." Vervolgens vroeg het bestuur Baudet te vertrekken, waar hij niet op in ging. Inmiddels hebben drie bestuursleden aangifte tegen hem gedaan, omdat hij hun de toegang tot ICT-systemen en social media-accounts had ontzegd.

Steeds meer FVD-ers keren zich openlijk tegen Baudet. Een brandbrief van Eerste Kamerlid en nummer drie op de lijst Nicki Pouw-Verweij, waarin ze stelt dat Baudet tijdens een etentje afgelopen vrijdag antisemitische complotten deelde en hij "geradicaliseerd" is, wordt onderschreven door Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Zij staan respectievelijk vierde en vijfde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Baudet was donderdag zichtbaar aangedaan in een uitzending van Goedemorgen Nederland, waarin Vlaardingerbroek zich tegen hem uitsprak en zich achter het bestuur schaarde.