Minister wil verspreiding gemanipuleerde naaktfilmpjes aanpakken

Justitieminister Ferd Grapperhaus overweegt wetgeving om beter op te kunnen treden tegen de verspreiding van gemanipuleerde filmpjes en foto’s op internet. In deze zogenoemde deepnudes of deepfakes worden afbeeldingen van mensen gebruikt waardoor het net lijkt alsof zij hierin figureren terwijl dat niet het geval is. De nepfilmpjes en -foto’s, vaak pornografisch van aard, worden doorgaans zonder toestemming verspreid. CDA en GroenLinks dringen erop aan dit strafbaar te stellen.

Grapperhaus erkende donderdag tijdens het begrotingsdebat over justitie dat dit zeer schadelijk is. Dat is volgens hem het niet alleen op het terrein van de zeden maar ook voor iemands privacy, eer en goede naam en financiële positie. ‘Het kan iedereen overkomen, niet alleen bekende Nederlanders.’

Hij zei het gevoel van urgentie te delen en heeft het WODC, wetenschappelijk onderzoeksbureau van justitie, opdracht gegeven onderzoek te doen naar dit soort praktijken en de software. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijk nieuwe digitale technieken en varianten. ‘Er doen zich steeds meer strafwaardige feiten voor in de online omgeving. Deze moeten we dus goed in kaart brengen voordat we wetswijzigingen doorvoeren”, aldus Grapperhaus.