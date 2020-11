Goederenhandel G20 opgeveerd, maar nog niet hersteld

De goederenhandel van de G20-landen, de twintig belangrijkste economieën, is in het derde kwartaal flink opgeveerd van de eerdere klappen door de coronacrisis, maar nog niet volledig hersteld van de pandemie en de lockdowns. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De export van de landen van de G20, met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China, Japan plus de Europese Unie, steeg in doorsnee met 21,6 procent in vergelijking met het tweede kwartaal. De import klom met ruim 18 procent. Vooral in Noord-Amerika en Europa was een flink herstel van de handelsvolumes te zien.

De OESO zegt wel dat de goederenhandel nog altijd ongeveer 5 procent lager ligt dan in het vierde kwartaal van 2019, voordat de virusuitbraak echt toesloeg in de wereld. Ten opzichte van het recordniveau aan goederenhandel dat in het derde kwartaal in 2018 werd bereikt, gaat het om een min van bijna 10 procent.

Onder druk

De organisatie stelt verder dat voorlopige cijfers over oktober erop wijzen dat de wereldhandel weer onder druk lijkt te komen staan door de tweede coronagolf en de herinvoering van lockdownmaatregelen in veel landen.

Voor China zijn de handelsniveaus inmiddels wel weer helemaal hersteld van de crisis, aldus de OESO. China zag de export in het derde kwartaal zelfs naar een recordniveau stijgen, geholpen door een sterke uitvoer van persoonlijke beschermingsproducten tegen corona, zoals mond- en gezichtsmaskers.