Financiële schade voor sportsector loopt op tot 1 miljard

De financiële schade voor de Nederlandse sportsector als gevolg van de coronacrisis is opgelopen tot zo’n 1 miljard euro. Dat staat in de tweede rapportage van het Mulier Instituut. Dat doet in opdracht van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders. Het Mulier Instituut heeft donderdag de tweede Monitor Sport en Corona naar de Tweede Kamer gestuurd.