Celstraffen en tbs geëist voor aanzetten jongens tot prostitutie

L. (60) en de 65-jarige A. worden ervan verdacht vanuit hun woningen in Utrecht in 2017 en 2018 een illegaal bordeel te hebben gerund, waar vele jonge mannen en jongens werkten. Veelal ging het om kwetsbare jongens, ze zaten bijvoorbeeld in instellingen, hadden problemen met familie of waren zwakbegaafd. Soms wist hun familie (nog) niet dat ze op mannen vallen. Volgens het Openbaar Ministerie moesten de slachtoffers eerst met L. op ‘proefdate’. Als zij bevielen, regelden de twee verdachten klandizie. Het ging om tientallen of zelfs honderden klanten.

De rechtbank in Utrecht doet op 14 januari uitspraak.